Пензячка требует пересмотреть закон о тишине

Жительница города Пензы жалуется на шумных соседей и просит законодательно установить время проведения шумных работ в дневное время и выходные.

Об этом она написала в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс». В Пензенской области закон о тишине распространяется только на ночное время, отмечает женщина.

«По всей России запрещено шуметь в дневные часы с 13.00 до 15.00 и в выходные дни. Но в нашем регионе это правило не действует. В итоге 1 октября мой муж попал в больницу из-за замечания соседям, которые работают перфоратором в выходные дни и не хотят понимать жильцов многоэтажного дома.

У нас — маленький ребенок, который не может уснуть под шум в 40 Дб. Прокуроры неохотно наказывают нарушителей, ссылаясь на постановление. Пишу от лица многих недовольных мам и пенсионеров, всем нужен отдых в выходные дни. Убедительная просьба — пересмотреть данный законопроект, жить так невозможно», — пожаловалась пензячка.

Другой житель города не согласился с женщиной, он считает, что запрещать шуметь нельзя, нужно искать компромиссное решение.

«В выходные дни люди занимаются ремонтом, не все имеют возможность нанимать рабочих и делают все сами в нерабочее время. Если по будням заняты рабочие, то два часа простоя их не устроит. Вопрос с шумом нужно решать на добровольной основе, говорить с людьми. Если они неадекватные — ну, значит, терпите, пока они не нашумятся», — выразил свое мнение пензенец.

Информационное агентство направит по этому поводу официальный запрос.