Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе жители Ульяновска воровали и перепродавали шоколадки
Пензенцы поддержали запрет передвижных дельфинариев
В Пензенском районе врачей брали на работу без справки о судимости
Мошенница обманула беременную пензячку, притворившись мертвой
Житель Городища воровал еду и одеяла
В Пензенской области увеличили площадь посева озимых культур
Пензенцев оштрафуют за охоту на машине с заряженным ружьем
Пензячка требует пересмотреть закон о тишине
В Пензе открылась школа лезгинки
В Пензе тепло подали в 2323 дома

В соцуправлении Железнодорожного района Пензы изменились телефоны

3 октября в 10:27 218 просмотров

В отделе социального управления по Железнодорожному району города Пензы изменились номера телефонов.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, начальнику отдела теперь можно позвонить по номерам: 56−42−77 и 56−39−39. Главные эксперты отвечают по номерам: 56−43−75 и 56−40−71. Администратору базы данных можно позвонить по номеру: 56−39−39, группа по назначению пособий и компенсаций отвечает по номеру: 56−43−75.

В группу по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты, ДК ЖКУ можно дозвониться по номерам: 56−41−44 и 56−41−44, группу по выплате пособий и компенсаций — 56−40−71 и Группа по организации социальной помощи — 56−42−89.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что отдел социального управления по Железнодорожному району города Пензы теперь находится по новому адресу.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics