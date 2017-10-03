В соцуправлении Железнодорожного района Пензы изменились телефоны

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, начальнику отдела теперь можно позвонить по номерам: 56−42−77 и 56−39−39. Главные эксперты отвечают по номерам: 56−43−75 и 56−40−71. Администратору базы данных можно позвонить по номеру: 56−39−39, группа по назначению пособий и компенсаций отвечает по номеру: 56−43−75.

В группу по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты, ДК ЖКУ можно дозвониться по номерам: 56−41−44 и 56−41−44, группу по выплате пособий и компенсаций — 56−40−71 и Группа по организации социальной помощи — 56−42−89.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что отдел социального управления по Железнодорожному району города Пензы теперь находится по новому адресу.