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В Пензенской области увеличили площадь посева озимых культур

3 октября в 10:50 216 просмотров
, их площадь увеличена на 10,3 тысячи гектаров и составляет 334,7 тысячи гектаров.

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В Пензенской области завершили сев озимых культур под урожай 2018 года. По сравнению с 2016 годом, их площадь увеличена на 10,3 тысячи гектаров и составляет 334,7 тысячи гектаров.

«В структуре посевов основная часть приходится на озимую пшеницу — 324,8 тысячи гектаров, что превышает прошлогодние показатели на 14 тысяч гектаров. Озимая рожь занимает 6,6 тысячи гектаров, озимый рыжик — 2,9 тысячи гектаров, озимая тритикале — 0,4 тысячи гектаров», — сообщает пресс-центр правительства области.

Губернатор Иван Белозерцев рассмотрел итоги деятельности аграриев в текущем сельскохозяйственном сезоне и поручил провести дополнительную аналитику.

«Еще раз по итогам 2017 года надо проанализировать работу растениеводов. По каждому району должен быть реестр тех хозяйств, которые получили урожайность менее 35 ц/га», — распорядился он.

Губернатор добавил, что для повышения урожайности нужно проводить обучение специалистов предприятий.

«С ними надо заниматься, подтягивать. Приглашайте руководителей серьезных аграрных компаний, которые могут поделиться своим опытом», — сказал Иван Белозерцев.

Кроме того, губернатор обратил внимание на обеспечение сохранности собранного зерна, для этого необходимо изучить возможности пензенских элеваторов.


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