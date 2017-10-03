Мошенница обманула беременную пензячку, притворившись мертвой

Следствие установило, что в середине января мать двоих маленьких детей в социальной сети «ВКонтакте» создала страницу с вымышленными именем и фамилией. На ней женщина разместила фото детской одежды и предложение о продаже.

Стоит отметить, что ранее 25-летнюю женщину уже дважды судили за кражу и мошенничество

В марте она вступила в переписку с 25-летней беременной пензячкой, у которой был на иждивении ребенок. Жительница Городищенского района предложила купить у нее детскую одежду по низкой цене, пообещав предоставить при покупке на сумму более 2500 рублей подарок. При этом товар у нее отсутствовал.

«Беременная перевела 3200 рублей на банковскую карту. Городищенка деньги сняла, а одежду не выслала. Затем она позвонила пензячке снова и, изменив голос, сообщила, что продавец умерла», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Потерпевшая не поверила и обратилась в полицию. Злоумышленницу нашли. Она в полном объеме возместила ущерб и пояснила, что преступление совершила из-за тяжелого материального положения.

Уголовное дело направлено мировому судье.