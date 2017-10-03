Пензенцы поддержали запрет передвижных дельфинариев

Почти 74% пензенцев высказались за то, чтобы в городе запретили передвижные дельфинарии.

В группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте» провели опрос «Как вы относитесь к передвижным дельфинариям?». Большинство подписчиков — 73,5% - проголосовали за вариант «Нет жестоким развлечениям! Я за свободу дельфинов!».

12% пензенцев, напротив, считают, что они нужны, так как это — «шанс самим увидеть дельфинов». Еще 12% респондентов отдали голос за вариант «Мне все равно», 2,4% выбрали «Другой ответ».

Пользователь соцсети «Одноклассники» Елена Застрожная, где также проводился опрос (результаты которого, к слову, аналогичны — 72,7% человек проголосовали за отказ от такого развлечения), в комментариях отметила, что особым кощунством является участие в выступлениях животных, занесенных в Красную книгу.

«Так мало этого! Сегодня рекламировали выступления байкальских нерп!!! Совсем обалдели! Может, еще амурских тигров в зверинцах возить будут?!» — возмутилась она.

Напомним, ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о том, что в соцсети «ВКонтакте» появилась группа, в которой жителей города призывают «формировать новое общественное мнение и распространять информацию о негуманном отношении к морским животным», которые содержатся в передвижных дельфинариях.