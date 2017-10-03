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Пензенец отправил гостя на больничную койку

3 октября в 11:48 142 просмотра

Судимый пензенец избил своего гостя тростью.

По данным пресс-службы УМВД России по Пензенской области, 31-летнего мужчину с травмами головы, предположительно, криминального характера доставили в больницу.

При проверке полицейские установили, что в квартире на улице Ульяновской 32-летний хозяин жилища выпивал с гостем. Во время ссоры мужчина избил его тростью.

Стоит отметить, что мужчину ранее уже привлекали к уголовной ответственности.

Полицейские задержали его, он дал признательные показания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.


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