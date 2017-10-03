В Пензе автоледи сбила ребенка

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, напротив дома 58-летняя женщина за рулем автомобиля сбила девочку.
В результате происшествия ребенка с травмами доставили в больницу.
По данному факту проводится проверка.
В Пензе случилась авария, в которой пострадал ребенок.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, напротив дома 58-летняя женщина за рулем автомобиля сбила девочку.
В результате происшествия ребенка с травмами доставили в больницу.
По данному факту проводится проверка.