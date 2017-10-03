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В Пензе автоледи сбила ребенка

3 октября в 11:56 156 просмотров
, в которой пострадал ребенок.

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В Пензе случилась авария, в которой пострадал ребенок.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, напротив дома 58-летняя женщина за рулем автомобиля сбила девочку.

В результате происшествия ребенка с травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка.


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