Ученые выяснили, как снизить риск развития депрессии почти вдвое

Всего один час зарядки в неделю заметно снизит вероятность развития депрессии и поможет быстрее справиться с подавленным состоянием.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на статью в American Journal of Psychiatry.

«Мы знали, что зарядка играет определенную роль в борьбе с депрессией, но теперь нам впервые удалось точно оценить то, как сильно она помогает человеку избавиться от развития подавленного настроения», — заявил Сэмьюэл Харви (Samuel Harvey) из австралийского университета Нового Южного Уэльса в Сиднее.

Ученые проанализировали результаты масштабных наблюдений за здоровьем жителей Норвегии, которые велись в одной из губерний скандинавской страны в середине 1980-х и 1990-х годов. В проекте участвовали примерно 30 тысяч взрослых норвежцев, они позволили непрерывно наблюдать не только за своим здоровьем, но и настроением и самочувствием.

Австралийцы увидели любопытную закономерность: люди, никогда не делавшие зарядку, на 44% чаще были подвержены депрессии и имели больше шансов приобрести тяжелые формы подавленного настроения, чем те, кто уделял спорту один-два часа в неделю

«Пока не понятно, с чем это связано, но мы предполагаем, что у зарядки есть не только биологические, но и социальные плюсы. В любом случае, наличие подобной связи говорит о том, что упражнения необходимо интегрировать в программы по борьбе с депрессией. Даже если нам удастся лишь немного повысить уровень физической активности населения, то эффект от этого будет огромным», — считают ученые.