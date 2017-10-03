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В Пензе жители Ульяновска воровали и перепродавали шоколадки

3 октября в 12:33 32 просмотра

Трое жителей Ульяновска в возрасте от 19 до 26 лет воровали в пензенских магазинах шоколадки и жевательную резинку. Общий ущерб составил 13 тысяч рублей.

Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили причастность к преступлениям троих жителей Ульяновска. Все молодые люди уже ранее привлекались к уголовной ответственности.

Их задержали. Они дали признательные показания и пояснили, что приезжали в Пензу специально для совершения преступлений. Похищенное они продавали в Ульяновске.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

«В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения — заключение под стражу, третьему — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений в Пензе», — сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Фотография: https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/

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