В Пензе жители Ульяновска воровали и перепродавали шоколадки

Трое жителей Ульяновска в возрасте от 19 до 26 лет воровали в пензенских магазинах шоколадки и жевательную резинку. Общий ущерб составил 13 тысяч рублей.

Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили причастность к преступлениям троих жителей Ульяновска. Все молодые люди уже ранее привлекались к уголовной ответственности.

Их задержали. Они дали признательные показания и пояснили, что приезжали в Пензу специально для совершения преступлений. Похищенное они продавали в Ульяновске.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

«В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения — заключение под стражу, третьему — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений в Пензе», — сообщает пресс-служба регионального УМВД России.