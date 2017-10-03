Хэппи-энд? В дом № 164 на ул. Ладожской наконец вернули воду

В Пензе жильцам дома № 164 по ул. Ладожской, которые уже месяц жалуются на перебои с холодной и горячей водой, наконец восстановили водоснабжение.

Об этом один из жителей дома написал в «Жалобную книгу». Он обратился к ИА «Пенза-Пресс» со словами благодарности.

«На протяжении сентября мы оставляли в вашей «Жалобной книге» обращения, связанные с затянувшимся ремонтом водопровода в нашем дворе. Начиная с весны, нам систематически отключали горячую воду, перед домом развернули раскопки. А в сентябре начали отключать холодную, и из кранов у нас почти весь месяц лился кипяток. Когда в управляйке нам сказали, что работники не выйдут на объект из-за Первого сентября (пятница) и что воду вернуть смогут не раньше, чем на следующей неделе, наше терпение лопнуло, и мы решили обратиться за помощью. Благодаря вам воду вернули вечером в тот же день. Мы уверены — если бы наша ситуация не обрела огласку в СМИ, мы бы сидели без воды еще неделю.

После этого был «потоп» возле дома, новые отключения, о которых под конец нас уже даже не предупреждали. Но после нашего последнего крика о помощи все наконец прекратилось. В тот же вечер после вашей публикации 26.09 к нам вернулась холодная вода. От лица всех жильцов хотим поблагодарить вас за помощь! Так бы и переводили стрелки друг на друга, а мы сидели бы без воды, если бы не вы», — сообщил он.

Корреспонденты информагентства, в свою очередь, благодарят пензенцев за доверие и выражают надежду на то, что водный «коллапс» на ул. Ладожской не повторится. Если же нет — об этом так же можно написать в «Жалобную книгу», и мы сделаем все для того, чтобы разрешить ситуацию и привлечь к проблеме ответственных лиц.

Более подробно с историей борьбы жителей дома № 164 на ул. Ладожской за воду с «управляйкой» и ресурсоснабжающей компанией можно ознакомиться здесь, здесь и здесь. Также мы писали о систематических «потопах» на этой улице, видео с которыми пензенцы выкладывали в Сеть, — о них можно почитать в материалах от 22 и 28 сентября.

Напомним, проект «Жалобная книга» ИА «Пенза-Пресс» решает проблемы жителей областного центра с 2014 года, а с 2016-го стала региональной. Это уникальная возможность сообщить о проблеме своего двора, своей улицы, своего района и получить на нее ответ от уполномоченных на ее решение чиновников. За годы существования «Жалобной книги» удалось помочь тысячам пензенцев.

28 сентября на фестивале СМИ «Вся Россия-2017» «Жалобная книга» была признана лучшим спецпроектом среди всех интернет-изданий, информационных агентств и новостных порталов страны.