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В Пензе разыскивают женщину, обокравшую пенсионерку

3 октября в 13:44 378 просмотров
, укравшую у пожилой женщины 140 тысяч рублей.

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Пензенская полиция разыскивает женщину, укравшую у пожилой женщины 140 тысяч рублей.

«Пенсионерка сообщила, что днем неизвестная женщина, которая представилась соцработником, зашла к ней в квартиру на улице Пушанина. После ее ухода пожилая женщина обнаружила пропажу сбережений — 140 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Полицейские устанавливают личность подозреваемой.

Приметы разыскиваемой: на вид — 30−35 лет, рост 160 см, телосложение плотное, черные волосы. Одета в черную короткую куртку, синие джинсы, при себе была коричневая женская сумка.


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