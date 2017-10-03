Из Пензы пустят дополнительные поезда в Москву на ноябрьские праздники

В праздничные дни ноября пензенцы смогут добраться до столицы на дополнительных поездах дальнего следования.

В связи с большим спросом на маршрут, связывающий станции Куйбышевской железной дороги с Москвой, в период празднования Дня народного единства и последующие выходные руководство «РЖД» приняло решение добавить следующие поезда:

— поезд № 222/221 сообщением «Москва — Пенза», отправлением из Москвы 4 ноября, из Пензы — 5 ноября;

— поезд № 114/221 сообщением «Москва — Пенза», отправлением из Москвы 3 ноября, из Пензы — 6 ноября;

— поезд № 239/240 сообщением «Уфа — Самара — Москва», отправлением из Уфы 2 и 6 ноября, из Москвы — 3 и 7 ноября.

Как сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги, продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта.