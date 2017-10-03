Белозерцев дал поручения по строительству и капремонту соцобъектов

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал ряд поручений по строительству и капремонту учреждений региона в 2018 году.

«Так, в сфере здравоохранения в числе приоритетных объектов с точки зрения необходимости реконструкции находится областная офтальмологическая больница. Здесь требуют ремонта здания стационара и поликлиники. Провести торги и приступить к работам планируется уже в этом году, а завершить реконструкцию — в 2018», — сообщает пресс-центр облправительства.

Глава региона обратил внимание на социальную значимость этих мероприятий.

«Это позволит нашим пациентам получать медицинские услуги в комфортных условиях», — отметил он.

Также планируется капитальный ремонт корпуса Сердобской межрайонной больницы, в котором располагаются детская поликлиника и стационар. Проектно-сметная документация на данный объект готова и уже проходит экспертизу.

На 2018 год запланирован ремонт отделений стационара клинической больницы № 6 имени Захарьина и корпуса пензенского областного клинического центра специализированных видов медпомощи.

Идет разработка проектно-сметной документации на строительство детской поликлиники в Нижнем Ломове, реабилитационного центра при детской больнице, нового корпуса областного онкологического диспансера.

Для оказания качественной медицинской помощи жителям сельской местности с привлечением федеральных средств намечено построить новые врачебные амбулатории в селах Назимкино, Верхняя Елюзань, Красная Горка, Мансурово.

«Надо сдавать по три-четыре ФАПа ежегодно», — отметил Иван Белозерцев.

В сфере культуры в 2018 году в рамках госпрограмм разработают проекты реконструкции ряда объектов культурного наследия — зданий пензенского государственного краеведческого музея, музейно-выставочного центра народного творчества, а также бывшего кинотеатра «Москва», в котором планируется разместить театр Доктора Дапертутто.

Губернатор поручил должностным лицам, отвечающим за вышеперечисленные объекты, активнее заниматься этими вопросами.

«Надо сопровождать проекты, изыскивать средства на разработку проектно-сметной документации, иначе мы будем бесцельно стоять на месте», — заявил Иван Белозерцев.

В 2017 году реставрации подлежат здания Центра культурного развития «На Ленинградской» (бывший «Дом офицеров»), «Дома купца Антюшина» музея-усадьбы Белинского и «Уездного училища» музея-усадьбы Белинского.

Также подготовлены проекты на обновление спортивных учреждений региона — стадиона «Первомайский», дворца спорта «Олимпийский» и дворца водного спорта «Сура».