В Кузнецке запланирован ремонт фонтана на 5,2 млн рублей

Информация об этом появилась на портале госзакупок. Ремонтные работы планируется провести на сумму 5 млн 241 тыс. 353 рубля, объем фонтана составляет 315 кубометров. В частности, будут отремонтированы чаша фонтана, водоприемный лоток, распылители, а также насосная станция. Контракт также предусматривает прокладку трубопроводов, строительно-монтажные работы в насосной и очистку территории от мусора. Работы будут профинансированы из федерального и областного бюджетов.

Заявки на участие в аукционе принимались с 15 сентября до 2 октября.