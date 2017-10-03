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В Кузнецке запланирован ремонт фонтана на 5,2 млн рублей

3 октября в 14:53 266 просмотров

В городе Кузнецке Пензенской области капитально отремонтируют фонтан на ул. Ленина.

Информация об этом появилась на портале госзакупок. Ремонтные работы планируется провести на сумму 5 млн 241 тыс. 353 рубля, объем фонтана составляет 315 кубометров. В частности, будут отремонтированы чаша фонтана, водоприемный лоток, распылители, а также насосная станция. Контракт также предусматривает прокладку трубопроводов, строительно-монтажные работы в насосной и очистку территории от мусора. Работы будут профинансированы из федерального и областного бюджетов.

Заявки на участие в аукционе принимались с 15 сентября до 2 октября.


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