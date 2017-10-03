Ослабление солнечной активности грозит России суровыми зимами, считают специалисты, исходя из результатов наблюдений за вечной мерзлотой. Об том сообщает ИТАР-ТАСС .

«В России начался цикл похолодания, он начался, несмотря на действие антропогенеза и огромные выбросы… В целом, Солнце внесет свой вклад в похолодание», — рассказал академик РАН, научный руководитель Международного института криологии и криософии Тюменского государственного университета Владимир Мельников.

По его словам, планета переживает плавный переход от одного цикла к другому и входит в холодный 35-летний период. Свои теории исследователь строит на изучении вечной мерзлоты, в которой дублируются процессы, которые происходят в атмосфере.

Ученые прогнозировали начало цикла похолодания еще несколько лет назад, утверждает Владимир Мельников.

Также он связывает развитие этого цикла с естественными причинами (снижение активности Солнца, естественные циклы Земли) и с деятельностью человека — рост количества парниковых газов в атмосфере, говорится в сообщении.