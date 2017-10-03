Вам будет интересно
Наши новости
Пенсионерку из Башмаковского района подозревают в продаже суррогата
В Пензе заработала диспетчерская служба для глухих
Кувайцев вручил грамоты лучшим учителям Пензы
В Пензе 7 ноября вскроют два письма потомкам
Экс-главу Городищенского района обвиняют в превышении полномочий
«ТНС энерго Пенза» отблагодарит клиентов, которые подключат «Электронную квитанцию»
В Пензе отделения стационара больницы № 6 отремонтируют за 10 млн руб
Пензенским чиновникам купят унитазы с микролифтом
В Кузнецке запланирован ремонт фонтана на 5,2 млн рублей
Белозерцев дал поручения по строительству и капремонту соцобъектов

На капремонт здания суда в Пензе потратят более 35 млн руб

3 октября в 15:39 238 просмотров

Для капитального ремонта районных судов в Пензе и Кузнецке ищут подрядчика. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

На основании проведенного инженерно-технического обследования, в здании Кузнецкого районного суда Пензенской области необходимо провести выборочный капитальный ремонт. Так, в подвале планируется сделать архив, для этого в помещении нужно установить все необходимые инженерные системы, включая систему автоматического пожаротушения. Также нужно установить полы в подвале, которые будут отвечать требованиям нормативных документов для размещения мобильных архивов. Помимо этого, будет выполнена перепланировка помещений, в зависимости от их назначения.

На ремонт суда в Кузнецке планируется потратить 3 млн 958 тыс. 23 рубля.

В областном центре также намечен капитальный ремонт здания суда, расположенного на улице Воронежской. Ремонт будет включать общестроительные, электромонтажные работы, в том числе — замену или установку новых кондиционеров, камер видеонаблюдения, микрофонов. Планируют полностью заменить наружный водопровод, канализацию, наружное освещение и электроснабжение.

Работы выполняются и оплачиваются за счет средств федерального бюджета. На капитальный ремонт Пензенского районного суда выделено 35 млн 289 тыс. 562 рублей.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics