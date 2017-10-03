На капремонт здания суда в Пензе потратят более 35 млн руб

Для капитального ремонта районных судов в Пензе и Кузнецке ищут подрядчика. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

На основании проведенного инженерно-технического обследования, в здании Кузнецкого районного суда Пензенской области необходимо провести выборочный капитальный ремонт. Так, в подвале планируется сделать архив, для этого в помещении нужно установить все необходимые инженерные системы, включая систему автоматического пожаротушения. Также нужно установить полы в подвале, которые будут отвечать требованиям нормативных документов для размещения мобильных архивов. Помимо этого, будет выполнена перепланировка помещений, в зависимости от их назначения.

На ремонт суда в Кузнецке планируется потратить 3 млн 958 тыс. 23 рубля.

В областном центре также намечен капитальный ремонт здания суда, расположенного на улице Воронежской. Ремонт будет включать общестроительные, электромонтажные работы, в том числе — замену или установку новых кондиционеров, камер видеонаблюдения, микрофонов. Планируют полностью заменить наружный водопровод, канализацию, наружное освещение и электроснабжение.

Работы выполняются и оплачиваются за счет средств федерального бюджета. На капитальный ремонт Пензенского районного суда выделено 35 млн 289 тыс. 562 рублей.