Пензенским чиновникам купят унитазы с микролифтом

На сайте госзакупок опубликовали информацию о заказе «унитазов для нужд управления Федерального казначейства по Пензенской области».

В датах начала и окончания подачи заявок стоят 21 и 29 сентября соответственно. В начальной (максимальной) цене контракта стоит сумма — 7 213,34 рубля, количество — две штуки.

В характеристиках объекта закупки указаны требования к предмету гигиены. Так, в комплекте, помимо прочего, должна быть функция микролифта. Это устройство, которое позволит крышке плавно и без шума опуститься на сиденье унитаза. В качестве сравнения здесь можно привести дверной доводчик.

Среди других характеристик упоминается сидение из дюропласта и двухрежимная арматура. Сам унитаз и бачок должны быть изготовлены из фарфора, тип — напольный.

В габаритных размерах комплекта ширина не должна быть менее 36 см, глубина — не менее 60 см и высота — не менее 80 см. Масса унитаза не должна быть менее 19 кг, а смывной бачок должен весить не менее 12,5 кг, сказано в документе.