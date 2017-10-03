В Пензе отделения стационара больницы № 6 отремонтируют за 10 млн руб

В Пензе отделения стационара клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина отремонтируют за 10 млн рублей.

Информация об этом появилась на портале госзакупок. Стоимость контракта составляет 9 млн 906 тыс. 677,5 рублей, работы финансируются из бюджета Пензенской области. В частности, контракт предусматривает общестроительные и монтажные работы, ремонт водопровода и канализации, электроосвещения, системы отопления и вентиляции, а также пожарной сигнализации.

Заявки на участие в аукционе принимались с 6 сентября по 2 октября, название организации-подрядчика станет известно в ближайшие дни.

Напомним, ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал ряд поручений по строительству и капремонту социальных объектов региона. В частности, в пресс-центре облправительства сообщили, что ремонт отделений стационара больницы им. Захарьина запланирован на 2018 год.