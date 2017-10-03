«ТНС энерго Пенза» отблагодарит клиентов, которые подключат «Электронную квитанцию»

Мероприятие должно популяризовать среди клиентов компании сервис «Электронная квитанция» (18+), а также расширить распространение энергосберегающих технологий. Гарантирующий поставщик вручит победителям из числа новых пользователей сервиса «Электронная квитанция» специальные подарки, сообщает начальник службы по организации работы с клиентами Маргарита Бааль ООО «ТНС энерго Пенза».

Для участия клиентам компании нужно подключиться к сервису «Электронная квитанция» одним из четырех способов:

— на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru: без регистрации, либо через сервис «Личный кабинет»;

— с помощью мобильного приложения «ТНС энерго. Личный кабинет» (18+) (для OS Android);

— направив заявление по электронной почте (priem@penza.tns-e.ru);

— подав заявление в одном из Центров обслуживания клиентов.

Отсутствие задолженности по оплате на 1 декабря, а также фактов хищения электроэнергии являются обязательными условиями участия.

Акцию проводят с 3 октября по 30 ноября.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 15 декабря в конференц-зале ООО «ТНС энерго Пенза» по адресу: город Пенза, улица Гагарина, 11Б.

Положение об акции «Подключи электронную квитанцию» можно посмотреть на сайте компании.

Электронная квитанция является современным и удобным способом получения счетов за электроэнергию. Она гарантирует быструю и надежную доставку счета на электронную почту раньше бумажной версии. Кроме того, можно рассчитаться сразу после ее получения.