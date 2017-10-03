В 2017 году в Пензе сократилось число погибших в ДТП (видео)

Насколько безопасен общественный транспорт для пассажиров и почему водители автобусов и маршруток нарушают Правила дорожного движения. Об этом 3 октября говорили в министерстве труда, соцзащиты и демографии региона. Там состоялось заседание по охране труда при правительстве Пензенской области.

Как только дверь автобуса закрывается, жизнь пассажиров — во власти водителя. Допущенное им малейшее нарушение Правил дорожного движения может привести к трагедии. Как добиться того, чтобы люди, садясь в общественный транспорт, чувствовали себя в полной безопасности, обсуждили на заседании межведомственной комиссии по охране труда. За круглым столом собрались представители профильного министерства, а также трудовой инспекции и ГИБДД. Происшествия, в которых страдают и гибнут пассажиры общественного транспорта, — проблема всероссийского масштаба. Однако, по словам собравшихся, в Пензе она не стоит так остро. Число аварий и погибших в 2017 году, по сравнению с 2016-м, сократилось.

«Основные виды ДТП, которые характерны для области: наезд на пешехода — шесть происшествий произошло, столкновение транспортных средств — 13, падение пассажиров — 28, наезд на стоящее транспортное средство — шесть, опрокидывание — один и наезд на препятствия — два», — сообщил старший инспектор отдела надзора управления ГИБДД по Пензенской области Андрей Лушников.

В 2017 году в дорожных происшествиях с участием общественного транспорта в регионе погибли два человека. В 2016 году — девять. Основная причина аварий — нарушения водителями Правил дорожного движения. Так, к примеру, уже давно стало нормой, когда водители маршрутных такси в погоне за прибылью обгоняют и подрезают автомобили, останавливаются в неположенных местах, не пропускают людей на пешеходном переходе, выезжают на встречную полосу и пересекают перекрестки на запрещающий сигнал светофора. Немало нарушений допускают и водители, осуществляющие междугородние перевозки. Специалисты связывают это с неправильным режимом работы.

«Несоблюдение режима работы — это усталость, она влияет на реакцию водителя. В связи с этим возможен выезд на встречную полосу движения, несоблюдение режимов обгона», — отметил начальник управления министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Александр Лебедев.

За 2017 год сотрудники регионального управления Госавтоинспекции провели более 100 рейдов, в том числе — скрытых. Они выявили свыше 12 тысяч нарушений, которые допустили водители общественного транспорта. Кроме того, с начала 2017-го автоинспекторы совместно со специалистами трудовой инспекцией региона проводят проверки. Как показывают первые итоги этой работы — почти на каждом предприятии водители не проходят предрейсовый медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование.

«Как известно, человек, который не прошел или прошел некачественный предрейсовый осмотр, может причинить много вреда и своему здоровью, и жизни и здоровью других людей, особенно пассажиров, которых он перевозит, также дело касается и психиатрического освидетельствования», — сказал заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пензенской области Андрей Тетюшев.

Ответственность, по словам собравшихся, должны нести не только водители-нарушители, но и руководители транспортных компаний. Как показывает практика, в организациях не проводят должным образом занятия по охране труда. Как стало известно в ходе заседания межведомственной комиссии, с 2018 года проверки соблюдения норм охраны труда будут носить рискориентированный характер: чем больше на предприятии будет зафиксировано нарушений, тем чаще туда будут наведываться инспекторы, сообщает телеканал «Экспресс».