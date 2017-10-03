В Кузнецке появятся более вместительные автобусы (видео)

О проблемах сферы пассажирских перевозок говорили и в Кузнецке Пензенской области. Работу городского общественного транспорта обсудили на заседании коллегии городской администрации.

Жалобы на работу пассажирского транспорта от жителей Кузнецка поступают регулярно. По словам первого заместителя главы городской администрации Владимира Трошина, кузнечане чаще всего недовольны тем, что после 18.00 транспорт начинает ходить нерегулярно. Все чаще горожан не устраивает состояние салонов автобусов.

«Имеют место случаи перегруза транспортных средств в часы пик. В автобусах, предназначенных для перевозки 13 человек, перевозится до 20 человек, за что неоднократно штрафовались как водители, так и должностные лица предприятий», — рассказал Владимир Трошин.

Решение этой проблемы власти видят в обновлении подвижного состава за счет более вместительных автобусов. В сентябре на улицах Кузнецка появился первый 25-местный «Форд».

«Понятно, что при существующем положении, когда тариф утвержден практически с отсутствием рентабельности, вкладываться в покупку новых транспортных средств очень затруднительно. Надеюсь, что по договору подряда эту проблему можно решить», — добавил первый заместитель главы городской администрации Кузнецка.

На повышение платы за проезд, как говорилось на заседании коллегии, транспортным компаниям в ближайшее время вряд ли стоит рассчитывать. И решать проблемы им придется в рамках существующего тарифа. К этому их косвенно побуждают федеральные и региональные надзорные службы. Их сотрудники с начала года в отношении транспортных компаний возбудили несколько дел об административных правонарушениях, сообщает телеканал «Экспресс».