Сети Wi-Fi могут подключить к единой системе авторизации

В июле 2018 года должна начаться разработка единой системы авторизации пользователей в публичных сетях Wi-Fi. Техническое проектирование будет проходить под руководством Минкомсвязи.

Об этом сообщает пресс-служба управления информационных технологий и связи Пензенской область, ссылаясь на план мероприятий на 2017−2020 годы по направлению «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика».

Речь идет о системе, позволяющей устанавливать личность пользователя и предоставлять ему права доступа к Сети. Одновременно с этим органы власти начнут разрабатывать, обсуждать и принимать соответствующие поправки в законодательстве.

Завершить разработку и внести изменения в законодательство планируется в июне 2019 года, говорится в сообщении.

5 октября будет внесен на рассмотрение план мероприятий по программе развития цифровой экономики, затем начнется обсуждение источников финансирования с участием Минфина и Минкомсвязи.