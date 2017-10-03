В Пензе 7 ноября вскроют два письма потомкам

Об этом сообщила начальник управления культуры города Пензы Вера Фейгина в ходе проведения подготовительных мероприятий к торжествам.

«По поручению главы администрации города Виктора Кувайцева, занимаемся подготовкой мероприятия, где в торжественной обстановке состоится вскрытие капсул с письмами потомкам», — рассказала она.

По словам Веры Фейгиной, капсул — две. Одна из них заложена в 1967 году, другая — в 1977.

Начальник управления культуры отметила, что после вскрытия капсулы будут переданы в Пензенский государственный краеведческий музей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Торжественное мероприятие (0+) запланировано на 7 ноября, начало — в 10.00.