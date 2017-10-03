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Кувайцев вручил грамоты лучшим учителям Пензы

3 октября в 17:19 150 просмотров

В Пензе 3 октября в большом зале областной филармонии чествовали работников сферы образования.

В преддверии профессионального праздника глава горадминистрации Виктор Кувайцев поздравил педагогов с Днем учителя.

Он, обратившись к присутствующим, отметил, что в их руках — будущее общества, потому что своим трудом учителя формируют интеллектуальный потенциал города.

«Пензенские педагоги достойно несут звание учителя. Об этом говорят показатели качества образования. У нас много титулованных, заслуженных учителей, обладателей высоких квалификационных категорий, различного рода наград, победителей и лауреатов конкурсов», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Лучшим работникам сферы образования Виктор Кувайцев вручил благодарственные письма и почетные грамоты за большой личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, сообщает пресс-служба мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_penzenskie_pedagogi_dostoyno_nesut_zvanie_uchitelya/

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