В Пензе заработала диспетчерская служба для глухих

В Пензе заработала информационно-диспетчерская служба для глухих и слабослышащих.

Услугами этой службы с 1 октября могут бесплатно воспользоваться инвалиды по слуху, которые имеют постоянную регистрацию на территории региона. Служба работает круглосуточно, семь дней в неделю, без праздников и выходных. В компании укомплектован штат профессиональных сурдопереводчиков.

Как сообщает пресс-служба регионального минтруда, служба оказывает следующие услуги:

— Передача информации: специалистам органов госвласти, органов местного самоуправления, учреждений ЖКХ, социальной сферы (здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, спорта) и др.; любым физическим лицам (родственникам, знакомым и т. д. ); от физического лица глухому;

— Содействие при вызове: служб экстренной помощи (скорой помощи, полиции, пожарных, аварийных служб, службы спасения); врача на дом, специалистов ЖКХ; такси (в том числе — социального);

— Запись на прием в лечебные, социальные и иные учреждения областного центра и региона;

— Содействие в оформлении документов;

— Предоставление справочной информации по любым вопросам: услуги организации, прогноз погоды, время прибытия и отправления авиа- и ж/д транспорта, репертуар театров, расписание выставок и т. п.

Связаться с оператором «Системы Забота» можно любым удобным способом:

— позвонив по телефону 8 (800) 707-11-62 ;

— отправив SMS-сообщение на номер: +7 (964) 873-28-01 ;

— отправив сообщение по факсу: +7 (495) 120-11-62 ;

— отправив сообщение по электронной почте на адрес: penza@zabota365.ru;

— осуществив видеозвонок через интернет-мессенджер Skype/Oovoo/CamFrog: на аккаунт zabota99.