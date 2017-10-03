В Пензе заработала диспетчерская служба для глухих

Услугами этой службы с 1 октября могут бесплатно воспользоваться инвалиды по слуху, которые имеют постоянную регистрацию на территории региона. Служба работает круглосуточно, семь дней в неделю, без праздников и выходных. В компании укомплектован штат профессиональных сурдопереводчиков.
Как сообщает пресс-служба регионального минтруда, служба оказывает следующие услуги:
— Передача информации: специалистам органов госвласти, органов местного самоуправления, учреждений ЖКХ, социальной сферы (здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, спорта) и др.; любым физическим лицам (родственникам, знакомым
— Содействие при вызове: служб экстренной помощи (скорой помощи, полиции, пожарных, аварийных служб, службы спасения); врача на дом, специалистов ЖКХ; такси (в том числе — социального);
— Запись на прием в лечебные, социальные и иные учреждения областного центра и региона;
— Содействие в оформлении документов;
— Предоставление справочной информации по любым вопросам: услуги организации, прогноз погоды, время прибытия и отправления авиа- и ж/д транспорта, репертуар театров, расписание выставок
Связаться с оператором «Системы Забота» можно любым удобным способом:
— позвонив по телефону
— отправив SMS-сообщение на номер:
— отправив сообщение по факсу:
— отправив сообщение по электронной почте на адрес: penza@zabota365.ru;
— осуществив видеозвонок через интернет-мессенджер Skype/Oovoo/CamFrog: на аккаунт zabota99.