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Пенсионерку из Башмаковского района подозревают в продаже суррогата

3 октября в 17:59 102 просмотра

В отношении 78-летней жительницы села Тимирязево Башмаковского района Пензенской области возбуждено уголовное дело.

Ее подозревают в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«29 августа у себя дома женщина продала за 100 рублей местной жительнице спиртосодержащую жидкость. Продукция не соответствовала требованиям госстандартов по физико-химическим показателям и содержала ацетон», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.

Употребление указанного суррогатного алкоголя опасно для здоровья и жизни человека. Сейчас устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.


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