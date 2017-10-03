Пенсионерку из Башмаковского района подозревают в продаже суррогата

Ее подозревают в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«29 августа у себя дома женщина продала за 100 рублей местной жительнице спиртосодержащую жидкость. Продукция не соответствовала требованиям госстандартов по физико-химическим показателям и содержала ацетон», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.

Употребление указанного суррогатного алкоголя опасно для здоровья и жизни человека. Сейчас устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.