В России значительно выросла доля детского населения

Впервые за 15 лет эксперты отметили рост доли детей в структуре населения России до 18,3%.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата. В 2016 году численность детей до 15 лет увеличилась до 600 тыс. человек, это составило 2% прироста к 26,9 млн.

Эксперты выделяют несколько причин такого роста, одна из них — последствия низкой рождаемости в 90-х и начале нулевых.

«В прошлом году в трудоспособный возраст вступило меньше людей, чем родилось, а значит, численность возрастной группы 0−15 лет увеличилась», — пояснил директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.

Большой рост рождаемости отмечается в республиках Чечня, Тыва и Ингушетия. Также рост детского населения дают дети мигрантов.