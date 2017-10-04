В Пензе «Т Плюс» планирует завершить ремонт на теплосетях к 6 октября

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, по состоянию на 18 часов 3 октября, отапливаются 117 объектов здравоохранения из 128 (91%), 12 объектов комитета физкультуры (71%). Из 59 объектов управления культуры отапливается 54, или 83%. Объекты образования обеспечены теплом на 93%, также теплоноситель поступил в 14 объектов соцуправления, пять учреждений минтруда, 12 — минспорта и 18 — минобра. Что касается жилого фонда, то за последние семь дней с начала отопительного сезона тепло подано в 2685 домов из 3032, или в 89%.



Капремонт на теплосетях ПАО «Т Плюс» продолжается, работы будут завершены к 6 октября. При этом представитель компании затруднился дать внятные ответы на вопросы зампреда правительства региона Дмитрия Семенов о причинах срыва сроков ремонта теплосетей, несоблюдения технологии укладки трубопроводов, сроков затвердевания бетона и проведения анализа сварочных швов не в полном объеме.

«Постоянное нарушение строительных норм и правил подрядчиком ПАО «Т Плюс» привело к ситуации на улице Циолковского, где по несколько раз в году раскапывали асфальт, да и в других местах так же. Примеров таких можно привести много. Вы растрачиваете денежные средства жителей города, которые они платят за потребленные ресурсы, нарушаете благоустройство улиц, разрушая асфальтовое покрытие городских дорог и тротуаров, зеленые зоны. Откуда такая безответственность?» — поинтересовался он.

Заслушав отчет о ликвидации порывов на тепломагистралях по улицам Куйбышева, Чаадаева, 8 Марта, К. Маркса и Бекешской, Юрий Ильин напомнил представителям ресурсоснабжающих организаций об ответственности за срыв сроков.

«Весь город наблюдал, как ПАО «Т Плюс», разрыв улицу Пушкина, практически несколько месяцев не вела там работ. Жители сидели без горячей воды. А теперь сидят без тепла, и при этом директор Мордовского филиала ПАО «Т плюс» Александр Суслов сообщает пензенцам, какие огромные денежные средства компания вложила в ремонт сетей в Пензе. ПАО «Т Плюс» нужно просто работать», — подчеркнул он.