В Госдуме предложили в начале и конце заседаний читать молитвы

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на возглавляющую думский комитет по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

«У нас в регламенте такие нормы не прописаны, но не прописаны, потому что таких вопросов никогда не возникало. Но этого, я считаю, быть не должно. Так что здесь есть предмет для раздумий», — отметила она.

Ранее члены межфракционной группы по защите христианских ценностей уже внедрили такую практику у себя на заседаниях, а в интернете стало популярным видео коллективного пения ими молитв.

О том, как к обязательному чтению молитв отнесутся депутаты, которые исповедуют не православие, Ольга Савастьянова не упомянула.