Леонид Левин поздравил пензенцев с Днем учителя

«Сердечно поздравляю вас с Днем учителя.

Вы по праву составляете честь и гордость нашей страны. На нас возложены серьезные и ответственные задачи, которые с успехом решаются.

Сегодня в регионе трудятся профессиональные и одаренные педагоги, воспитывающие в детях патриотизм и лидерство, достоинство и честь, доброту и справедливость.

Дорогие педагоги Пензенской области, выражаю вам искреннюю признательность за душевную теплоту, высокий профессионализм и развитие лучших традиций отечественной педагогики» — говорится в поздравительном письме.

Леонид Левин также пожелал учителям крепкого здоровья, благополучия и успехов в новых формах обучения и воспитания подрастающего поколения, сообщает пресс-служба общественной приемной депутата Госдумы Леонида Левина.