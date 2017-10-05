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Леонид Левин поздравил пензенцев с Днем учителя

5 октября в 13:00 134 просмотра

Депутат Госдумы Леонид Левин поздравил учителей Пензенской области с профессиональным праздником.

«Сердечно поздравляю вас с Днем учителя.

Вы по праву составляете честь и гордость нашей страны. На нас возложены серьезные и ответственные задачи, которые с успехом решаются.

Сегодня в регионе трудятся профессиональные и одаренные педагоги, воспитывающие в детях патриотизм и лидерство, достоинство и честь, доброту и справедливость.

Дорогие педагоги Пензенской области, выражаю вам искреннюю признательность за душевную теплоту, высокий профессионализм и развитие лучших традиций отечественной педагогики» — говорится в поздравительном письме.

Леонид Левин также пожелал учителям крепкого здоровья, благополучия и успехов в новых формах обучения и воспитания подрастающего поколения, сообщает пресс-служба общественной приемной депутата Госдумы Леонида Левина.


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