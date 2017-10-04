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Пензенец за неуплату алиментов на полгода станет пешеходом

4 октября в 12:22 294 просмотра

Жителя Пензенской области лишили водительских прав за неуплату алиментов.

Как сообщает пресс-служба управления ФССП по Пензенской области, мужчина длительное время не платил алименты своим детям, в результате он стал должен более 200 тысяч рублей. При этом добровольно не желал платить деньги и скрывался от судебного пристава.

В связи с этим пристав-исполнитель ограничил его в праве управления транспортным средством, соответствующее постановление отправили в отдел ГИБДД по Земетчинскому району. Однако должник не принял его всерьез и продолжал ездить за рулем автомобиля.

Вскоре мужчину задержал на дороге сотрудник ДПС, который составил на нарушителя административный протокол. В результате мировой судья назначил «алиментщику» наказание в виде лишения его водительских прав на срок шесть месяцев.


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