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Аграрии Пензенской области начали уборку кукурузы на зерно

4 октября в 12:49 226 просмотров

Уборку урожая кукурузы первыми начали сельхозтоваропроизводители Пензенского и Наровчатского районов.

По состоянию на 3 октября, средняя урожайность кукурузы на зерно составляет 78 ц/га. Всего в 2017 году кукурузу на зерно предстоит убрать с площади 49,7 тысяч гектаров.

«В Пензенской области на отчетную дату намолочено 2,3 миллионов тонн зерна. Средняя урожайность по региону — 36 ц/га. Зерновые и зернобобовые культуры убраны с 92% площадей», — сообщает пресс-центр облправительства.

Аграрии продолжают полевые работы по уборке сельхозкультур. Так, валовой сбор сахарной свеклы составляет 1 млн 8 тысяч тонн, подсолнечника — 19,1 тысячи тонн. Средняя урожайность подсолнечника по Пензенской области — 14 ц/га.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/2017/10/4/12041363

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