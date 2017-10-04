Аграрии Пензенской области начали уборку кукурузы на зерно

По состоянию на 3 октября, средняя урожайность кукурузы на зерно составляет 78 ц/га. Всего в 2017 году кукурузу на зерно предстоит убрать с площади 49,7 тысяч гектаров.

«В Пензенской области на отчетную дату намолочено 2,3 миллионов тонн зерна. Средняя урожайность по региону — 36 ц/га. Зерновые и зернобобовые культуры убраны с 92% площадей», — сообщает пресс-центр облправительства.

Аграрии продолжают полевые работы по уборке сельхозкультур. Так, валовой сбор сахарной свеклы составляет 1 млн 8 тысяч тонн, подсолнечника — 19,1 тысячи тонн. Средняя урожайность подсолнечника по Пензенской области — 14 ц/га.