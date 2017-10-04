Вам будет интересно
Наши новости
«Дамате» увеличит объемы производства мяса индейки до 155 тыс. тонн
Аграрии Пензенской области начали уборку кукурузы на зерно
Жилой комплекс «Лазурный» называют жемчужиной Города Спутника
Губернатор поручил разработать экспортную стратегию региона
Пензенские некоммерческие организации могут получить 300 тысяч рублей
Губернатор Ульяновской области в Пензе почтил память Василия Бочкарева
Пензенская и Ульяновская области договорились о сотрудничестве
Иван Белозерцев обсудил экономику региона с Михаилом Бабичем и Антоном Силуановым
Популярность сельских точек доступа Wi-Fi резко выросла
Пензенская область — в лидерах по темпам роста поступлений в бюджет

Пензенская область представлена на выставке «Золотая осень» в Москве

4 октября в 12:39 270 просмотров
«Золотая осень» (0+), которая проходит в Москве.

" data-title="Пензенская область представлена на выставке «Золотая осень» в Москве — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенская область принимает участие российской агропромышленной выставке «Золотая осень» (0+), которая проходит в Москве.

Об этом в «Твиттере» 4 октября сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«На выставке «Золотая осень-2017» на ВДНХ работает стенд Пензенской области, где представлена продукция наших лучших производителей», — написал он в микроблоге.

Напомним, выставка является ежегодной. Она приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Выставка проводится с 4 по 7 октября.

Каждый год в мероприятии принимают участие более 1500 экспонентов более чем из 60 регионов России и более 12 стран мира. Общая площадь выставки составляет 30000 квадратных метров, в прошлом году мероприятие посетили 300 000 человек.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics