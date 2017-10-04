Пензенская область представлена на выставке «Золотая осень» в Москве

Об этом в «Твиттере» 4 октября сообщил губернатор Иван Белозерцев.
«На выставке «Золотая осень-2017» на ВДНХ работает стенд Пензенской области, где представлена продукция наших лучших производителей», — написал он в микроблоге.
На выставке «Золотая осень-2017» на ВДНХ работает стенд Пензенской области, где представлена продукция наших лучших производителей pic.twitter.com/YwiOdGSWS8— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 4 октября 2017 г.
Напомним, выставка является ежегодной. Она приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Выставка проводится с 4 по 7 октября.
Каждый год в мероприятии принимают участие более 1500 экспонентов более чем из 60 регионов России и более 12 стран мира. Общая площадь выставки составляет 30000 квадратных метров, в прошлом году мероприятие посетили 300 000 человек.