Пензенцев приглашают написать Лермонтовский диктант

Мероприятие проводят для учащихся 3−4, 5−6, 7−8, 9−11 классов и для взрослых.

Акцию призвана повысить грамотность, активизировать имеющийся словарный запас и расширить его, поддержать мотивацию к изучению русского языка и литературы, а также привлечь внимание к биографии и творчеству Михаила Лермонтова

Темой диктанта станет «Лермонтов и Пензенский край». К участию приглашаются все, кому интересны жизнь и творчество великого поэта.

Заявки на участие от образовательных организаций принимаются до 10 октября по адресу: khomutova_1968@mail.ru



«Формат заданий включает: текст (по сложившейся традиции, он служит основой для выполнения системы заданий и не диктуется участникам акции); система заданий (от трех до пяти), позволяющих проверить знание не только русского языка, но и фактов биографии и творчества Михаила Лермонтова, а также общую эрудицию участников», — сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Института регионального развития Пензенской области.

Начало диктанта — в 10.00. На выполнение дается не более 45 минут.