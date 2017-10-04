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Прокурора из Спасского района освободили от должности

4 октября в 13:15 288 просмотров

Прокурора из Спасского района отправили работать в Курскую область.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, приказом генерального прокурора РФ младший советник юстиции Николай Кочнев освобожден от должности прокурора Спасского района Пензенской области и назначен на должность Курчатовского межрайонного прокурора Курской области.

Николай Кочнев родился в 1985 году в селе Дубровки Камешкирского района Пензенской области. Окончил бучение в пензенском государственно университете по специальности «юриспруденция». С декабря 2008 года проходил службу в органах прокуратуры.

Состоял в должностях помощника прокурора Никольского района, заместителя прокурора Сосновоборского, Спасского районов Пензенской области. В должности прокурора Спасского района служил октября 2014 года.

Поощрялся приказом генерального прокурора РФ и приказами прокурора Пензенской области, добавили в пресс-службе.


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