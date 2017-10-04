Городищенского рецидивиста в пятый раз будут судить за кражу

Прокуратурой установлено, что обвиняемый через незапертую форточку залез в одну из квартир на первом этаже муниципального многоквартирного жилого дома, предоставленную гражданину, относящемуся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Злоумышленник выставил пластиковое окно и похитил находившиеся в квартире газовый котел с водяным насосом, газовую плиту, три алюминиевых радиатора, смесители для ванны и раковины, которые принадлежат администрации Городищенского района и предоставлены в пользование владельцу квартиры», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Свою добычу мужчина сдал в пункт приема металлолома, деньги потратил.

Установлено, что городищенец освободился из мест лишения свободы в 2016 году, где отбывал срок за два эпизода краж. Пока он находился в колонии, ему предоставили муниципальное жилье как лицу, которое относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«В 2017 году он еще дважды был осужден за кражи, одну из которых совершил из предоставленной ему муниципальной квартиры, продав имущество — газовый котел, радиаторы, смесители, газовую плиту», — добавили в пресс-службе.

Уголовное дело направили в районный суд.