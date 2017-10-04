В Пензу привезут легендарный кубок Чемпионата мира по футболу

Его доставят в город на Суре в рамках тура, который стартовал в России в сентябре. За четыре месяца футбольный трофей официально посетит 15 городов: Омск, Красноярск, Челябинск, Уфу, Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи. После кубок отправится за рубеж и с января по май объедет 50 стран мира, а затем вновь вернется в Россию, чтобы побывать еще в девяти городах — во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.

В официальном списке городов, которые включены в тур, Пензы нет. Тем не менее, она станет 25-м, неофициальным российским городом, куда прибудет кубок. О том, почему так получилось, рассказал министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский.

«Мы знали об этом уже давно. Но представители FIFA просили нас, чтобы мы широкой огласки этому не придавали, потому что мы — неофициальный город. Но когда в нескольких торговых центрах появилась реклама того, что кубок приезжает в Пензу, мы за день решили все-таки дать эту информацию. Мы воспользовались моментом в связи с тем, что саранский аэропорт на реконструкции, и завтра кубок из Перми прилетит в Пензу», — пояснил он.

По словам министра, легендарный трофей окажется на пензенской земле 5 октября в 11 часов. С 12.30 до 13.30 он будет находиться в здании правительства региона, где по этому случаю пройдет торжественное мероприятие с участием местных спортсменов, после чего его увезут в село Засечное, где разместят в шатре FIFA на набережной реки Суры. Там кубок будет находиться с 14.30 до 19.00. Однако увидеть его своими глазами сможет не каждый пензенец: согласно условиям организаторов, первые несколько часов его будут показывать ученикам спортшкол города, а с 16.30 доступ в шатер будет осуществляться по приглашениям.

«С каждым днем Чемпионат мира по футболу — все ближе, это второе по значимости спортивное событие в мире после Олимпийских игр. Для нашей страны разработан самый продолжительный тур официального кубка по стране-хозяйке за всю историю проекта. За 123 дня кубок сменит 11 часовых поясов, проедет по территории, где живет более 40 млн человек, и у каждого третьего россиянина будет возможность увидеть легендарный трофей», — отметил Григорий Кабельский.

Он добавил, что все детали перемещения кубка держатся в строгом секрете для обеспечения максимальной безопасности трофея. Известно, что представители Пензенской области будут сопровождать его до границ региона, где, в свою очередь, его примет мордовская сторона. 8 октября трофей вновь окажется на территории Пензенской области: его отвезут в аэропорт, и он улетит в Ярославль.