Белозерцев: Нам есть что продемонстрировать на всероссийском агрофоруме

Губернатор Иван Белозерцев возглавил пензенскую делегацию на главном агрофоруме страны «Золотая осень-2017» (0+), который проходит в Москве на ВДНХ с 4 по 7 октября.

Пензенцы выставили на экспозиционном стенде в категории «Лучшие региональные продукты» полуфабрикаты из мяса индейки, сыры и молочную продукцию, в категории «Лучшие аграрные практики региона» — продукцию крупных сельхозпроизводителей и фермерских хозяйста, в категории «Экспортный потенциал» — алкогольные напитки, мучные, кондитерские и макаронные изделия, растительное масло, сахар и мороженое.

Также участники и посетители агрофорума, осмотрев экспозицию, могут ознакомиться с крупными инвестпроектами, которые реализуются в регионе.

«Сельское хозяйство Пензенской области активно развивается в последние годы, нам есть чем гордиться, есть что продемонстрировать на уровне России. В то же время, всероссийская выставка дает возможность сравнить свои наработки с практиками других регионов, изучить хороший опыт, а потом применить его у себя», — отметил Иван Белозерцев.

Напомним, об участии региона во всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» он сообщил ранее в своем микроблоге в Twitter.