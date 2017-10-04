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Под Сердобском люди опасаются разрушения плотины и затопления

4 октября в 13:40 220 просмотров

В селе Репьевка Сердобского района Пензенской области обследовали гидротехническое сооружение.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ЖКХ и ГЗН, выше по течению ручья Грязнуха, который граничит с жилыми домами, на расстоянии 250 метров располагается плотина. Сооружение построено еще в 80-е годы прошлого века. Местные жители опасаются, что плотина может разрушиться, малая пропускная способность трубы под дорогой не пропустит сильный поток воды, из-за чего нависает угроза подтопления домов и проезжей части.

Земельный участок, на котором располагается пруд на ручье Грязнуха, находится в аренде у местного предпринимателя.

«Согласно действующих норм и правил, собственник должен осуществлять контроль за безопасной эксплуатацией данного водоема», — сообщил заместитель начальника отдела управления ЖКХ и ГЗН Заур Юсупов.

В результате проверки администрациям Долгоруковского сельсовета и Сердобского района рекомендовано как можно скорее обеспечить сброс воды в водоеме до безопасного уровня, а также совместно с арендатором обеспечить безопасную эксплуатацию сооружения.

Фотография: http://uprgkh.pnzreg.ru/news/2017/10/4/12442664

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