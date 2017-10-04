Пензенские гинекологи прошли тренинги по экстренным состояниям

4 октября акушеры-гинекологи пензенского городского родильного дома провели тренинги по экстренным состояниям в акушерской практике.

«Мероприятие проходило под руководством главного внештатного акушера-гинеколога министерства здравоохранения Пензенской области — доцента, заведующего кафедрой акушерства и гинекологии Пензенского института усовершенствования врачей — филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Владимира Мысякова», — сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Врачи отработали оказание медпомощи при развитии акушерских кровотечений и нарушений состояния плода в родах.

«Такие мероприятия помогают всем сотрудникам родильных домов, от санитарки до врача, работать четко и слаженно при развитии жизнеугрожающих состояний в акушерской практике», — рассказал Владимир Мысяков.

По его словам, отработка клинических протоколов и стандартов оказания медицинской помощи является одним из факторов, который позволяет снизить показатели младенческой и материнской смертности в регионе.