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Пензенские гинекологи прошли тренинги по экстренным состояниям

4 октября в 14:03 164 просмотра

4 октября акушеры-гинекологи пензенского городского родильного дома провели тренинги по экстренным состояниям в акушерской практике.

«Мероприятие проходило под руководством главного внештатного акушера-гинеколога министерства здравоохранения Пензенской области — доцента, заведующего кафедрой акушерства и гинекологии Пензенского института усовершенствования врачей — филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Владимира Мысякова», — сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Врачи отработали оказание медпомощи при развитии акушерских кровотечений и нарушений состояния плода в родах.

«Такие мероприятия помогают всем сотрудникам родильных домов, от санитарки до врача, работать четко и слаженно при развитии жизнеугрожающих состояний в акушерской практике», — рассказал Владимир Мысяков.

По его словам, отработка клинических протоколов и стандартов оказания медицинской помощи является одним из факторов, который позволяет снизить показатели младенческой и материнской смертности в регионе.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/main_news/2017/10/4/13494739

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