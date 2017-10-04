Председатель Пензенского областного совета ветеранов обсудит патриотическое воспитание

В пятницу, 6 октября, в Уфе Республики Башкортостан под эгидой Общественной палаты РФ соберется «круглый стол» по теме «Взаимодействие государства и общества в решении актуальных вопросов патриотического воспитания». В мероприятии примет участие председатель Пензенского областного совета ветеранов Сергей Цигвинцев.

Организатором встречи выступила комиссия Общественной палаты Российской Федерации по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию под председательством Елены Цунаевой. Встреча состоится в рамках слета (0+) поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт».

«В повестку работы «круглого стола» включены вопросы участия общественных объединений в реализации региональных программ патриотического воспитания, а также актуальные аспекты государственной поддержки общественно-патриотических организаций и проектов», — сообщает пресс-центр облправительства.