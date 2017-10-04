Андрей Добров взял ТЭФИ для РЕН ТВ

В год своего 20-летия РЕН ТВ получил статуэтку ТЭФИ. Лучшим ведущим информационно-аналитической итоговой программы в 2017 году стал Андрей Добров. ТЭФИ-2017 стала первой в коллекции журналиста.

«Добров в эфире» (16+) — это уникальная площадка для спикеров самого высокого уровня. В программе не только подводят итоги главных событий недели, но и находят ответы на самые актуальные вопросы.

В этом году на статуэтку в престижной номинации претендовали Валерий Фадеев (Первый канал), Сергей Брилев («Россия-1») и Ирада Зейналова (НТВ).

За наградой Андрей Добров поднялся на сцену и поблагодарил всех причастных к победе:

«Мы с вами прекрасно понимаем, что это премия огромного количества людей. Заслуга, конечно, не только моя. Это и Национальная Медиа группа, и МИЦ «Известия», и РЕН ТВ, и вся наша команда, которая делает программу. Эту статую надо распилить на много кусочков. Большое спасибо за выбор — и я надеюсь, что вы не будете спать, когда будет выходить «Добров в эфире». В 23.00, в воскресенье» — заявил он со сцены.