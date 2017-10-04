В Пензенском районе глав администраций сельсоветов оштрафовали на 55 тыс руб

В Пензенском районе глав администраций пяти сельсоветов привлекли к административной ответственности за нарушения бюджетного законодательства.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что муниципальные задания в отношении муниципальных бюджетных учреждений культуры на 2016 год главы администраций Алферьевского, Большееланского, Богословского, Краснопольского и Покрово-Березовского сельсоветов утвердили с нарушением установленного срока и не на тот период.

«Кроме того, несмотря на многочисленные изменения размеров предоставляемых администрациями сельсоветов муниципальным учреждениям культуры субсидий, предыдущие соглашения об их предоставлении не отменялись, действовало сразу несколько соглашений, изменения в муниципальные задания не вносились. Соглашения о предоставлении субсидий главы подписали без утвержденных муниципальных заданий», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

По нарушениям главам внесли представления, их привлекли к дисциплинарной ответственности.

В отношении глав администраций прокурор района внес постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. Чиновников оштрафовали на общую сумму 55 000 рублей.

Постановления в законную силу не вступили.