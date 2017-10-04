Вам будет интересно
Наши новости
Пензенцев приглашают написать Лермонтовский диктант
Пензенские министры выйдут к доске
Пять сел Кузнецкого района объединил праздник урожая Сюмбеля
В Пензе выкупили кинотеатр «Москва»
Пензу посетила американская джазовая певица и пианистка Мэла Уолдрон
В пензенском зоопарке подготовили жилище белого медведя к зиме
В Пензе сформируют единую базовую кафедру на базе IТ-парка
В Пензе Советскую площадь решено переименовать в Соборную
Пензенские выпускники улучшили средние показатели по ЕГЭ
В Пензе для детей устроили путешествие в царство удивительных книг

В топ-500 лучших учебных заведений России попали две гимназии Пензы

4 октября в 15:15 146 просмотров
, которые показали высокие образовательные результаты в 2016—2017 учебном году. В их число вошли две пензенские школы.

" data-title="В топ-500 лучших учебных заведений России попали две гимназии Пензы — Пенза-пресс, рунет за день">

Московский центр непрерывного математического образования составил рейтинг школ России, которые показали высокие образовательные результаты в 2016—2017 учебном году. В их число вошли две пензенские школы.

Рейтинг подготовлен при содействии Министерства образовании и науки России. При его составлении учитывались независимые от школ объективные показатели — это результаты ЕГЭ, а также Всероссийской олимпиады школьников. Всего отобрано 500 лучших школ страны.

В рейтинг вошли два учебных заведения города Пензы: гимназия № 44 и лингвистическая гимназия № 6.

«Указанные списки позволяют выявить школы-лидеры, могут быть использованы для обмена опытом, создания и развития стажировочных площадок федерального и регионального уровня», — отмечено на сайте Центра непрерывного математического образования.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics