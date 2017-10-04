В топ-500 лучших учебных заведений России попали две гимназии Пензы

Московский центр непрерывного математического образования составил рейтинг школ России, которые показали высокие образовательные результаты в 2016—2017 учебном году. В их число вошли две пензенские школы.

Рейтинг подготовлен при содействии Министерства образовании и науки России. При его составлении учитывались независимые от школ объективные показатели — это результаты ЕГЭ, а также Всероссийской олимпиады школьников. Всего отобрано 500 лучших школ страны.

В рейтинг вошли два учебных заведения города Пензы: гимназия № 44 и лингвистическая гимназия № 6.

«Указанные списки позволяют выявить школы-лидеры, могут быть использованы для обмена опытом, создания и развития стажировочных площадок федерального и регионального уровня», — отмечено на сайте Центра непрерывного математического образования.