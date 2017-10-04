«Дамате» увеличит объемы производства мяса индейки до 155 тыс. тонн

Группа компаний « Дамате » дополнительно вложит 15,5 млрд рублей в расширение мощностей по производству индейки до 155 тонн в убойном весе в год.

Общая сумма инвестиций в проект за весь период его реализации составит 41 млрд рублей. Мощности будут увеличены в течение двух лет, это решение вызвано растущим спросом на мясо индейки.

Финансовые вложения в размере 15,5 млрд — средства компании и «Россельхозбанка», многолетнего партнера ГК «Дамате». Банк уже одобрил лимит кредитования на цели сооружения проекта. С целью финансирования проекта региональный минсельхоз одобрил заявку на получение льготного кредита по ставке до 5% годовых.

Проект расширения предусматривает строительство дополнительных площадок подращивания и откорма индейки, дооснащение птицеперерабатывающего завода и установку новых линий, расширение действующего элеватора до 100 тысяч тонн единовременного хранения и увеличение мощности комбикормового завода. Также будут приобретены технологический транспорт и дополнительные земельные участки. ГК «Дамате» планирует создать в регионе дополнительно более двух тысяч рабочих мест в рамках реализации проекта.