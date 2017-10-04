Сериал «Молодежка» получила ТЭФИ

В кинотеатре «Россия» состоялась торжественная церемония награждения ТЭФИ, самой престижной телевизионной премии в стране. Лучшим в номинации «Телевизионный фильм/сериал» стал популярный сериал телеканала СТС «Молодежка» (16+) производства компании Art Pictures Vision.

В число финалистов премии также вошел сериал «Отель Элеон» (16+) и актер «Молодежки» Денис Никифоров.

Сериал «Молодежка» — один из самых рейтинговых проектов СТС — стартовал на канале осенью 2013 года. За это время съемочная группа побывала практически на всех главных ледовых аренах страны: «Витязь», «Балашиха», «Крылья Советов», «Сокольники» и «Лужники».

Для съемок хоккейных сцен применяются технологии съемок 3D-ActiveCam, которые использовались на Зимних Олимпийских играх в Сочи. Специально для «Молодежки» впервые на ТВ была запущена технология «Второй экран».

В свет вышли две книги по мотивам сериала, а также компьютерная игра. Сериал имеет награды в различных премиях, в числе которых: Профессиональная премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения (2014 год, номинация «Лучший телевизионный сериал (более 24 серий)», VI Международный фестиваль спортивного кино и телевидения (2014 год, «Специальный приз фестиваля»), Народная премии «Жорж» (2014 год, номинация «Российский сериал года (драма)» и другие.

За всю историю ТЭФИ канал СТС заработал 38 наград, из них дважды заветную статуэтку получали «Воронины», которые на днях попали рекорд Книги рекордов Гиннесса как самый долгоиграющий адаптированный сериал в мире.