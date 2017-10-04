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Улицы, названные в честь Пензы, есть в 26 регионах России и 4 странах

4 октября в 15:53 28 просмотров
«Яндекс» опубликовал результаты исследования, в котором выделил самые популярные названия российских улиц. Их поделили на несколько основных групп, в том числе — названные в честь городов страны. Пенза не попала в топ, однако ИА «Пенза-Пресс» с помощью «Яндекс.Карт» выяснило, в скольких регионах России имеются улицы, названные в честь города на Суре.

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4 октября «Яндекс» опубликовал результаты исследования, в котором выделил самые популярные названия российских улиц. Их поделили на несколько основных групп, в том числе — названные в честь городов страны. Пенза не попала в топ, однако ИА «Пенза-Пресс» с помощью «Яндекс.Карт» выяснило, в скольких регионах России имеются улицы, названные в честь города на Суре.

Оказалось, что Пензенские улицы есть в 25 регионах России (не считая Пензенской области), или в 41 населенном пункте:

— Самарской области (города Самара, Сызрань, Кинель, пос. Вертяевка, село Сидоровка),

— Саратовской области (города Саратов, Ртищево, Балашов и Энгельс);

— Тамбовской области (города Тамбов, Рассказово и Моршанск);

— Ульяновской области (город Ульяновск и село Лаишевка);

— Астраханской области (город Астрахань и село Енотаевка);

— Липецкой области (поселок Новая Жизнь);

— Свердловской области (город Екатеринбург);

— Новосибирской области (город Новосибирск);

— Кемеровской области (город Прокопьевск);

— Тюменской области (город Тюмень);

— Оренбургской области (город Бугуруслан и поселок Мостострой);

— Волгоградской области (хутор Криушинский и поселок Привольный);

— Ростовской области (поселок Веселый);

— Брянской области (село Луговец);

— Ярославской области (деревня Коленово);

— Челябинской области (город Миасс);

— Пермском крае (город Пермь);

— Алтайском крае (город Рубцовск и село Новомихайловка);

— Ставропольском крае (поселок Штурм);

— Краснодарском крае (село Бестужевское);

— Красноярском крае (село Малая Камала);

— Еврейской автономной области (СНТ Прибой);

— Республике Мордовии (города Саранск и Темников);

— Республике Ингушетии (город Назрань);

— Республике Татарстан (город Казань и деревня Тангачи).

В самой Пензенской области также есть улицы, названные в честь Пензы. Они располагаются в 13 районах, или 18 населенных пунктах региона:

— Кузнецком районе (город Кузнецк, пгт Евлашево);

— Мокшанском районе (р. п. Мокшан);

— Колышлейском районе (р. п. Колышлей, село Колтовское, село Красная Горка, деревня Названовка);

— Пензенском районе (деревня Ольшанка, село Краснополье);

— Никольском районе (город Никольск);

— Сердобском районе (город Сердобск);

— Белинском районе (город Белинский);

— Каменском районе (город Каменка);

— Земетчинском районе (р. п. Земетчино);

— Пачелмском районе (пгт Пачелма);

— Нижнеломовском районе (город Нижний Ломов);

— Тамалинском районе (р. п. Тамала);

— Бековском районе (р. п. Беково).

Есть такая улица и в Пензе, она находится в микрорайоне Маньчжурия.

Также улица Пензенская имеется в трех соседствующих с Россией государствах — Казахстане (города Алматы и Павлодар), Республике Беларусь (город Минск) и Украине (города Кривой Рог, Днепр, Донецк, Чистяково, Краматорск и Снежное).

Напомним, согласно данным исследования «Яндекса», самыми распространенными среди улиц, названных в честь города, являются Московская (1482 улицы в 82 регионах России), Ленинградская (624 улицы в 78 регионах) и Киевская (360 улиц в 67 регионах). В топ-10 также вошли Казанская, Ярославская, Ростовская, Севастопольская, Волгоградская, Орловская и Смоленская улицы.


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