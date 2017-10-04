Улицы, названные в честь Пензы, есть в 26 регионах России и 4 странах

Оказалось, что Пензенские улицы есть в 25 регионах России (не считая Пензенской области), или в 41 населенном пункте:
— Самарской области (города Самара, Сызрань, Кинель, пос. Вертяевка, село Сидоровка),
— Саратовской области (города Саратов, Ртищево, Балашов и Энгельс);
— Тамбовской области (города Тамбов, Рассказово и Моршанск);
— Ульяновской области (город Ульяновск и село Лаишевка);
— Астраханской области (город Астрахань и село Енотаевка);
— Липецкой области (поселок Новая Жизнь);
— Свердловской области (город Екатеринбург);
— Новосибирской области (город Новосибирск);
— Кемеровской области (город Прокопьевск);
— Тюменской области (город Тюмень);
— Оренбургской области (город Бугуруслан и поселок Мостострой);
— Волгоградской области (хутор Криушинский и поселок Привольный);
— Ростовской области (поселок Веселый);
— Брянской области (село Луговец);
— Ярославской области (деревня Коленово);
— Челябинской области (город Миасс);
— Пермском крае (город Пермь);
— Алтайском крае (город Рубцовск и село Новомихайловка);
— Ставропольском крае (поселок Штурм);
— Краснодарском крае (село Бестужевское);
— Красноярском крае (село Малая Камала);
— Еврейской автономной области (СНТ Прибой);
— Республике Мордовии (города Саранск и Темников);
— Республике Ингушетии (город Назрань);
— Республике Татарстан (город Казань и деревня Тангачи).
В самой Пензенской области также есть улицы, названные в честь Пензы. Они располагаются в 13 районах, или 18 населенных пунктах региона:
— Кузнецком районе (город Кузнецк, пгт Евлашево);
— Мокшанском районе (р. п. Мокшан);
— Колышлейском районе (р. п. Колышлей, село Колтовское, село Красная Горка, деревня Названовка);
— Пензенском районе (деревня Ольшанка, село Краснополье);
— Никольском районе (город Никольск);
— Сердобском районе (город Сердобск);
— Белинском районе (город Белинский);
— Каменском районе (город Каменка);
— Земетчинском районе (р. п. Земетчино);
— Пачелмском районе (пгт Пачелма);
— Нижнеломовском районе (город Нижний Ломов);
— Тамалинском районе (р. п. Тамала);
— Бековском районе (р. п. Беково).
Есть такая улица и в Пензе, она находится в микрорайоне Маньчжурия.
Также улица Пензенская имеется в трех соседствующих с Россией государствах — Казахстане (города Алматы и Павлодар), Республике Беларусь (город Минск) и Украине (города Кривой Рог, Днепр, Донецк, Чистяково, Краматорск и Снежное).
Напомним, согласно данным исследования «Яндекса», самыми распространенными среди улиц, названных в честь города, являются Московская (1482 улицы в 82 регионах России), Ленинградская (624 улицы в 78 регионах) и Киевская (360 улиц в 67 регионах). В топ-10 также вошли Казанская, Ярославская, Ростовская, Севастопольская, Волгоградская, Орловская и Смоленская улицы.