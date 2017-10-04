Пензенские учителя поедут стажироваться в Великобританию

В завершении первого этапа педагоги сдали итоговую аттестацию, 4 октября они получили дипломы и сертификаты о профессиональной переподготовке.

По результатам аттестации, 12 учителей, которые показали лучший результат, поедут в английский город Гастингс. Там в крупнейшем колледже страны в течение 14 дней педагоги погрузятся в языковую среду и смогут повысить уровень владения английским.

«Программа стажировки учителей английского языка проводится в Пензенской области по инициативе губернатора Ивана Белозерцева впервые. На реализацию проекта из бюджета области выделено четыре миллиона рублей. В 2018 году реализация программы будет продолжена», — сообщает пресс-служба регионального минобра.