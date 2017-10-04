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Саратовская область — в лидерах по количеству мотоциклистов в России

4 октября в 15:58 212 просмотров

Саратовская область оказалась в числе лидеров по количеству зарегистрированных мотоциклов.

Как сообщает «СарБК» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат», по состоянию на 1 июля российский парк мототехники составил 2,39 млн транспортных средств. Более 90% байков — старше 15 лет, это марки, выпущенные еще в СССР. 80% парка — отечественные мотоциклы.

Среди иномарок по популярности лидируют японские (7%). Больше всего мотоциклистов — в Краснодарском крае (110 тыс.), более 100 тыс. байков зарегистрировано в Приморском крае, Башкортостане и Саратовской области. Столичные регионы не попали даже в пятерку лидеров.


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