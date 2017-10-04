Как сообщает «СарБК» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат», по состоянию на 1 июля российский парк мототехники составил 2,39 млн транспортных средств. Более 90% байков — старше 15 лет, это марки, выпущенные еще в СССР. 80% парка — отечественные мотоциклы.

Среди иномарок по популярности лидируют японские (7%). Больше всего мотоциклистов — в Краснодарском крае (110 тыс.), более 100 тыс. байков зарегистрировано в Приморском крае, Башкортостане и Саратовской области. Столичные регионы не попали даже в пятерку лидеров.