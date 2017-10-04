«Ростелеком» запускает конкурс школьных интернет-проектов 2017 года

«Ростелеком» объявляет о новом этапе конкурса школьных интернет-проектов «Классный интернет» (0+). Его победителем в прошлом году в номинации «IT-выбор профессии» стал учитель информатики из села Вишневое Пензенской области Виктор Андрияшкин. «Интернет-технологии в образовании» стала темой конкурса в 2017 году.

К участию принимают интернет-проекты, которые уже реализованы и имеют действующие интернет-ссылки. В качестве проектов могут быть сайт или раздел сайта, сообщество в соцсетях, приложение для ПК или мобильное приложение. Заявки на участие принимают со 2 октября по 22 декабря на сайте www.safe-internet.ru.

Лидирующее положение компании «Ростелеком» в телекоммуникационной отрасли нашло свое отражение в новом конкурсе, который отвечает современным стандартам информатизации школьного образования.

Главной целью конкурса является формирование у школьников умений решать практические задачи посредством современных информационно-коммуникационных технологий, ИКТ-инструментов и открытых источников информации.

Также важной задачей для организаторов выступает повышение престижа работы педагогов школ и их профессиональной деятельности, которая направлена на то, чтобы научить применять на практике знания в сфере IT-технологий.

Конкурс включает четыре номинаци:

• IT- Обучающие сайты:

— интерактивные обучающие интернет-сайты, посвящённые отдельным предметам школьной программы или внеклассным занятиям.

• IT- Приложения и игры:

— развивающие интернет-приложения, в том числе — мобильные;

— компьютерные игры как источник знания, в т. ч. развивающие навыки программирования учащихся.

• IT-Исследования:

— интернет-сайты и интернет-приложения сопровождающие исследовательскую и проектную деятельность учащихся.

• IT-Скрайбинг:

интернет-сайты, содержащие обучающие ролики по различным школьным дисциплинам, созданные по технологии компьютерного скрайбинга в целях визуализации учебного процесса.

Победители получат дипломы и ценные призы от ПАО «Ростелеком».

Партнер конкурса — компания ESET — объявляет дополнительные призы для участников в номинации IT-Приложения и игры. При регистрации каждый участник получит пробную версию на два месяца антивируса ESET NOD32 Smart Security Family на три устройства. Победителям в номинации «Приложения и игры» компания ESET подарит антивирус ESET NOD32 Smart Security Family на три устройства сроком от года до шести месяцев.

«Уже выросло поколение людей, которые используют интернет на новом уровне — как пространство обитания. Современный ребенок родился в то время, когда интернет уже был. Он воспринимает его как данность, использует ежедневно его возможности в личных целях и для него хранить, искать информацию, общаться, слушать музыку, читать, играть, писать письма и многое другое с помощью сети интернет и его сервисов — данность. Таким образом, внедрение интернет-инструментария в школьный образовательный процесс — актуальная проблема», — рассказала заместитель директора департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Юлиана Соколенко.

Официальная страница конкурса www.safe-internet.ru, официальный адрес электронной почты: konkurs@safe-internet.ru.